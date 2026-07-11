Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Sicher in den Urlaub - Kostenlose Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagengespanne

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Kreis Borken (ots)

Die Sommerferien stehen vor der Tür und für viele beginnt damit die schönste Zeit des Jahres. Wer mit dem Wohnmobil oder Wohnwagengespann unterwegs ist, sollte vor Reiseantritt nicht nur an die Route und das Gepäck denken, sondern auch das zulässige Gesamtgewicht seines Fahrzeugs im Blick haben. Bereits eine geringe Überladung kann die Fahrsicherheit beeinträchtigen und im Falle einer Kontrolle oder eines Unfalls unangenehme Folgen haben.

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken bietet deshalb auch in diesem Jahr wieder eine kostenlose Wiegeaktion an. Am 17. Juli 2026 sowie am 7. August 2026 können Wohnmobile, Wohnwagen und Gespanne auf dem Verkehrsübungsplatz in Gescher, Estern 41, jeweils von 14:00 bis 19:00 Uhr kostenlos gewogen werden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Polizistinnen und Polizisten stehen während der Aktion außerdem für Fragen rund um die richtige Beladung und Ladungssicherung zur Verfügung und geben praktische Tipps für eine sichere Fahrt in den Urlaub. Ergänzend informiert das Team des Kriminalkommissariats Prävention/Opferschutz über den Schutz von Wohnmobilen und Wohnwagen vor Einbruch und Diebstahl, die Sicherung von Fahrrädern sowie den Einbruchschutz für Haus und Wohnung während der Urlaubszeit.

Weitere Informationen rund um das Thema Camping und Sicherheit gibt es unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/campingurlaub-einbruch-in-wohnwagen-und-wohnmobil/

Die Kreispolizeibehörde Borken freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und wünscht allen Reisenden eine sichere und erholsame Urlaubszeit. (jh)

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