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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung - Schwerer Verkehrsunfall Velen - L829/K11

Velen (ots)

Zur Unfallzeit (16:00 Uhr) befuhr ein 30-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Auto die Heidener Straße (L829) in südlicher Richtung. Im Einmündungsbereich zur Rekener Straße (K11) kam es zur Kollision mit einem 66-jährigen Radfahrer aus Borken. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer tödlich verletzt. Der Autofahrer und zwei Beifahrerinnen wurden leicht verletzt. Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme bis um 20:00 Uhr vollgesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein spezialisiertes Unfallaufnahme-Team. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Leitstelle

Telefon: 02861-900 4200
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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