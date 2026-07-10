POL-BOR: Velen - Erstmeldung: Straßensperrung nach Verkehrsunfall

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Am Bahnhof; Tatzeit: 09.07.2026, zwischen 07.50 Uhr 07.55 Uhr; In ein Wohnhaus einzubrechen wollte ein bislang unbekannter Täter an der Straße Am Bahnhof in Rhede. Am Donnerstagmorgen bemerkte eine aufmerksame Zeugin auf einem Nachbargrundstück einen ihr unbekannten Mann. Als sie ihn ansprach, flüchtete er zu Fuß und beschädigte dabei einen Zaun. Der Unbekannte wird wie folgt ...

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