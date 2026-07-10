POL-BOR: Velen - Erstmeldung: Straßensperrung nach Verkehrsunfall
Velen (ots)
Derzeit befinden sich Polizei und Rettungsdienst auf der Heidener Straße in Velen im Einsatz. Dort ist es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Straße ist gesperrt und der Verkehr wird umgeleitet.
Aktuell bestehen folgende Straßensperrungen:
Heidener Straße / Vennbachweg
Rekener Straße / Heidener Straße
Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Es wird nachberichtet.
L. Decker, Leitstelle Polizei Borken, 02861-900-4200
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