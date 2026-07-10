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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Erstmeldung: Straßensperrung nach Verkehrsunfall

Velen (ots)

Derzeit befinden sich Polizei und Rettungsdienst auf der Heidener Straße in Velen im Einsatz. Dort ist es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Straße ist gesperrt und der Verkehr wird umgeleitet.

Aktuell bestehen folgende Straßensperrungen:

Heidener Straße / Vennbachweg

Rekener Straße / Heidener Straße

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Es wird nachberichtet.

L. Decker, Leitstelle Polizei Borken, 02861-900-4200

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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