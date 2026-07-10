Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Am Bahnhof;

Tatzeit: 09.07.2026, zwischen 07.50 Uhr 07.55 Uhr;

In ein Wohnhaus einzubrechen wollte ein bislang unbekannter Täter an der Straße Am Bahnhof in Rhede. Am Donnerstagmorgen bemerkte eine aufmerksame Zeugin auf einem Nachbargrundstück einen ihr unbekannten Mann. Als sie ihn ansprach, flüchtete er zu Fuß und beschädigte dabei einen Zaun. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, circa 35 Jahre alt, Brillenträger, sehr kurze Haare und eine sehr schlanke Statur. Zur Tatzeit trug er einen grauen Hoodie sowie eine graue Jogginghose. Zudem führte er eine große schwarze Umhängetasche über der Schulter mit sich. Ist d Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell