POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Sankt-Georg-Platz;
Unfallzeit: zwischen 07.07.2026, 19.00 Uhr und 09.07.2026, 18.30 Uhr;
Einen blauen Opel Astra angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Zwischen Dienstag- und Donnerstagabend stand das Auto auf einem Parkplatz zwischen dem Stankt-Georg-Platz und der Straße Schanze. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug vorne links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)
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