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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Sankt-Georg-Platz;

Unfallzeit: zwischen 07.07.2026, 19.00 Uhr und 09.07.2026, 18.30 Uhr;

Einen blauen Opel Astra angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Zwischen Dienstag- und Donnerstagabend stand das Auto auf einem Parkplatz zwischen dem Stankt-Georg-Platz und der Straße Schanze. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug vorne links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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