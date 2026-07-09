POL-BOR: Gronau - Pkw mutwillig zerkratzt

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Kreisverkehr Burloer Straße / Butenwall; Unfallzeit: 02.07.2026, 17.10 Uhr; Auf Zeugen hofft die Polizei nach einem Unfallgeschehen, bei dem gleich mehrere Radfahrende leichte Verletzungen erlitten. Abgespielt hat sich das Geschehen bereits am vergangenen Donnerstag, 02.07.2026, in Borken. Dort hatte ein unbekanntes Fahrzeug im Kreisverkehr Burloer Straße / Butenwall eine derart massive ...

mehr