POL-BOR: Gronau - Pkw mutwillig zerkratzt
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Schäferweg;
Tatzeit: zwischen 06.07.2026, 18.30 Uhr, und 07.07.2026, 21.00 Uhr;
Einen schwarzen Mercedes Benz beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Gronau. In der Zeit zwischen Montag- und Dienstagabend stand das Auto an der Straße Schäferweg. Der Unbekannte zerkratzte die Beifahrerseite. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell