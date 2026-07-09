Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Unbekannte brechen in Transporter ein

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Butenweg;

Tatzeit: zwischen 03.07.2026, 16.00 Uhr, und 08.07.2026, 16.30 Uhr;

In einen Firmentransporter eingebrochen sind zwei bislang unbekannte Täter in Ahaus-Wüllen. Zwischen Freitag- und Mittwochnachmittag stand der Citroen Jumper auf einem Parkplatz an der Straße Butenweg. Die Einbrecher öffneten gewaltsam das Fahrzeug und entwendeten Werkzeuge aus dem Innern. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb)

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