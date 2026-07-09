Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nachtragsmeldung: Borken - Verkehrsunfall Kreisverkehr Wilbecke

Heidener Straße

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Wilbecke / Heidener Straße;

Unfallzeit: 08.07.2026, 09.40 Uhr;

Am 08.07.2026 um 09.40 Uhr kam es in Borken, Wilbecke / Heidener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.

(Original-OTS: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6310696)

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, ist der 78-jährige Pkw-Fahrer verstorben. (sb)

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