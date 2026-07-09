POL-BOR: Borken - Nachtragsmeldung: Borken - Verkehrsunfall Kreisverkehr Wilbecke
Heidener Straße
Borken (ots)
Unfallort: Borken, Wilbecke / Heidener Straße;
Unfallzeit: 08.07.2026, 09.40 Uhr;
Am 08.07.2026 um 09.40 Uhr kam es in Borken, Wilbecke / Heidener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.
(Original-OTS: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6310696)
Wie der Polizei mitgeteilt wurde, ist der 78-jährige Pkw-Fahrer verstorben. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell