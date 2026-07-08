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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Ermittler suchen Verursacher für Ölspur

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Kreisverkehr Burloer Straße / Butenwall;

Unfallzeit: 02.07.2026, 17.10 Uhr;

Auf Zeugen hofft die Polizei nach einem Unfallgeschehen, bei dem gleich mehrere Radfahrende leichte Verletzungen erlitten. Abgespielt hat sich das Geschehen bereits am vergangenen Donnerstag, 02.07.2026, in Borken. Dort hatte ein unbekanntes Fahrzeug im Kreisverkehr Burloer Straße / Butenwall eine derart massive Ölspur hinterlassen, dass insgesamt drei Radfahrende darauf ausrutschten und zu Fall kamen. Dies geschah gegen 17.10 Uhr. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, sollte Kontakt zum Verkehrskommissariat in Borken aufnehmen: Tel. (02861) 9000. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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