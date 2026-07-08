POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Berliner Platz;
Unfallzeit: 07.07.2026, 12.00 Uhr;
Ein weißes Coupé der Marke Mercedes Benz angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Dienstagmittag parkte das Auto auf einem Parkplatz am Berliner Platz. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne rechts und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt zu wenden: Tel. (02871) 2990. (sb)
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