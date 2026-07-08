POL-BOR: Borken - Straßensperrung aufgrund eines Verkehrsunfalls
Borken (ots)
Der Kreisverkehr am Kaufland / Wilbecke / Heidener Straße ist aktuell aufgrund eines Verkehrsunfalls komplett gesperrt. Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz. Die Straßensperrung dauert für die Zeit der Unfallaufnahme an.
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
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