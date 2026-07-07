Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Pressemitteilung zum Amtsantritt von Kriminaldirektor Jörg Levermann

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Kreis Borken (ots)

Jörg Levermann als neuer Leiter der Direktion Kriminalität begrüßt - nahtloser Übergang in der Leitung sichergestellt!

Ein Heimspiel im neuen Team hatte Jörg Levermann noch vor seinem ersten Arbeitstag in der Kreispolizeibehörde Borken. Der neue Leiter der Direktion Kriminalität war vor einigen Wochen gern der Einladung zur Führungskräftetagung gefolgt, die im Mai in der Kolping-Bildungsstätte in Coesfeld stattfand - seiner Geburts- und Heimatstadt.

Jetzt stand für ihn am 1. Juli der offizielle Start in seiner neuen Behörde an: Landrat Dr. Kai Zwicker und Abteilungsleiter Polizei Paul Albers freuen sich, mit Jörg Levermann einen versierten Fachmann mit vielfältigen polizeilichen Erfahrungen willkommen heißen zu können. Er tritt die Nachfolge von Corinna Dimmers-Janning an, die in gleicher Funktion zeitgleich in die Kreispolizeibehörde Steinfurt gewechselt ist.

Nach Jörg Levermanns Eintritt in den Polizeidienst 1988, der Ausbildung und der Zeit in der Hundertschaft führte sein beruflicher Weg nach Düsseldorf: In der Landeshauptstadt war er bis 2001 tätig - erst in der Altstadtwache, danach in der Leitstelle. 2001 stand für ihn der Diplom-Studiengang an, anschließend ging es für Jörg Levermann in heimatliche Gefilde: Bis 2009 war er in der Kreispolizeibehörde Coesfeld eingesetzt. Die Chance zur beruflichen Weiterentwicklung nutzte er ab 2009 und qualifizierte sich bis 2013 für den höheren Dienst.

Als KI-Leiter übernahm er ab 2013 Verantwortung im Polizeipräsidium Recklinghausen, wo ein ganz besonderer Fall seinen weiteren Berufsweg mitprägte: Es gelang, die Erpressung gegen einen Lebensmitteldiscounter aufzuklären - daraus ergab sich der Sprung in verantwortlicher Stellung zu den Spezialeinheiten. Schließlich stand mit dem Landesamt für Ausbildung und Fortbildung der Polizei (LAFP) eine Tätigkeit in einer Landesoberbehörde an, wo Jörg Levermann für Fragen der Ausbildung im Hinblick auf fachpraktische Trainings verantwortlich war.

In all der Zeit blieb seine Heimatregion ein wichtiger Bezugspunkt für den 55-jährigen Coesfelder, und das in mehrfacher Hinsicht: "Als Münsterländer kennt man die Belange der Menschen hier", sagt der verheiratete Vater von zwei Kindern. Nun also der berufliche Schritt nach Borken - für ihn kein unbekanntes Terrain: "Ich kenne viele Menschen hier in der Region."

Das liegt auch daran, dass der begeisterte Handballer schon mehrere Teams im Kreisgebiet trainiert hat. Derzeit steht er beim Bezirksligisten SuS Stadtlohn Herren an der Bande. "Handball ist ein Sport mit Teamgeist und Fairness", unterstreicht Jörg Levermann und spiegelt so auch das Führungsverständnis des Kriminaldirektors als neuer "Chefcoach" der Direktion Kriminalität in der Kreispolizeibehörde Borken. (to)

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