Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Radfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, L 570;

Unfallzeit: 07.07.2026, 05:15 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Schöppingen erlitten. Ein 34-jähriger Schöppinger befuhr mit seinem Fahrrad einen Wirtschaftsweg und beabsichtigte, die L 582 zu überqueren. Dabei übersah er den Pkw eines 45-jährigen Ehepaares aus Legden, das die L582 aus Richtung des Kreisverkehrs L 582 / L 570 / L 579 kommend in Fahrtrichtung Metelen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Legdener blieben unverletzt. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell