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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Radfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, L 570;

Unfallzeit: 07.07.2026, 05:15 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Schöppingen erlitten. Ein 34-jähriger Schöppinger befuhr mit seinem Fahrrad einen Wirtschaftsweg und beabsichtigte, die L 582 zu überqueren. Dabei übersah er den Pkw eines 45-jährigen Ehepaares aus Legden, das die L582 aus Richtung des Kreisverkehrs L 582 / L 570 / L 579 kommend in Fahrtrichtung Metelen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Legdener blieben unverletzt. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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