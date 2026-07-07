POL-BOR: Schöppingen - Radfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer
Schöppingen (ots)
Unfallort: Schöppingen, L 570;
Unfallzeit: 07.07.2026, 05:15 Uhr;
Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Schöppingen erlitten. Ein 34-jähriger Schöppinger befuhr mit seinem Fahrrad einen Wirtschaftsweg und beabsichtigte, die L 582 zu überqueren. Dabei übersah er den Pkw eines 45-jährigen Ehepaares aus Legden, das die L582 aus Richtung des Kreisverkehrs L 582 / L 570 / L 579 kommend in Fahrtrichtung Metelen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Legdener blieben unverletzt. (sb)
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