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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unbekannte brechen in Transporter ein

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Wikbertstraße;

Tatzeit: 06.07.2026, 02.30 Uhr;

In einen Firmentransporter eingebrochen sind zwei bislang unbekannte Täter in Vreden. In der Nacht zum Montag stand das Fahrzeug in der Wikbertstraße am Fahrbahnrand in Richtung der Straße im Vree. Gegen 02.30 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin zwei Personen, die sich auffällig an dem Transporter zu schaffen machten. Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben: Beide Personen männlich. - Person 1: klein, schlank, braune Haare, das Gesicht war mit einem Schal verdeckt. - Person 2: groß, breite Statur und trug eine Glatze. Ob die Täter Beute machten, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen geben können, sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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