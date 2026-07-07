POL-BOR: Vreden - Unbekannte brechen in Transporter ein
Vreden (ots)
Tatort: Vreden, Wikbertstraße;
Tatzeit: 06.07.2026, 02.30 Uhr;
In einen Firmentransporter eingebrochen sind zwei bislang unbekannte Täter in Vreden. In der Nacht zum Montag stand das Fahrzeug in der Wikbertstraße am Fahrbahnrand in Richtung der Straße im Vree. Gegen 02.30 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin zwei Personen, die sich auffällig an dem Transporter zu schaffen machten. Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben: Beide Personen männlich. - Person 1: klein, schlank, braune Haare, das Gesicht war mit einem Schal verdeckt. - Person 2: groß, breite Statur und trug eine Glatze. Ob die Täter Beute machten, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen geben können, sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb)
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