Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden-Asbeck - Nachtragsmeldung: Aktueller Polizeieinsatz

Legden (ots)

Der Polizeieinsatz im Bereich Legden-Asbeck dauert an.

Einsatzanlass war eine männliche Person, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung hatte sich der Mann allein in eine Wohnung zurückgezogen und dort verbarrikadiert. Eine Eigengefährdung konnte nicht ausgeschlossen werden. Da Hinweise auf eine mögliche Bewaffnung vorlagen, zog die Polizei Spezialkräfte hinzu. Diese konnten den Mann inzwischen widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung. Derzeit dauern die Sicherungsmaßnahmen mit Feuerwehr und dem Energieversorger noch an.

Wir berichten nach.

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