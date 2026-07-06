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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden-Asbeck - Aktueller Polizeieinsatz

Legden (ots)

Die Polizei ist derzeit im Bereich Legden-Asbeck vor Ort im Einsatz. Die Einsatzkräfte verschaffen sich einen Überblick über die Lage und bitten, den Einsatzraum im Dorfkern zu meiden. Es wird nachberichtet. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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