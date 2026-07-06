POL-BOR: Legden-Asbeck - Aktueller Polizeieinsatz
Legden (ots)
Die Polizei ist derzeit im Bereich Legden-Asbeck vor Ort im Einsatz. Die Einsatzkräfte verschaffen sich einen Überblick über die Lage und bitten, den Einsatzraum im Dorfkern zu meiden. Es wird nachberichtet. (to)
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