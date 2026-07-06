POL-BOR: Legden-Asbeck - Aktueller Polizeieinsatz

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Heidener Straße; Unfallzeit: 06.07.2026, zwischen 11.20 Uhr und 11.50 Uhr; Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Kuhm Centers an der Heidener Straße in Borken bittet die Polizei um Hinweise. Ein Fahrzeughalter hatte seinen grauen VW Golf am Montagvormittag gegen 11.20 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er gegen ...

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