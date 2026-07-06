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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - 46 Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter starten ihren Praxisabschnitt bei der Kreispolizeibehörde Borken

Kreis Borken (ots)

Am Montagmorgen begrüßte der Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Paul Albers, 46 Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter in der Kreispolizeibehörde Borken.

Mit dem offiziellen Auftakt beginnt nun für die Nachwuchskräfte der Einstieg in den Polizeialltag. Ab der nächsten Woche werden sie erstmals gemeinsam mit zwei erfahrenen Kolleginnen oder Kollegen im Wach- und Wechseldienst auf Streife unterwegs sein. Während ihres rund sechswöchigen Praxisabschnitts sammeln sie dabei ihre ersten Erfahrungen im Einsatz.

In seiner Begrüßung unterstrich Paul Albers die Bedeutung von Bürgernähe und betonte die hohe Verantwortung, die mit dem Polizeiberuf einhergeht.

Eine Besonderheit des diesjährigen Praxisjahrgangs: Alle Studierenden kommen aus dem Kreis Borken und absolvieren ihr Praktikum somit in ihrer Heimat.

Den Willkommenswünschen schlossen sich der Vertreter des Personalrat Matthias Butzki, die Gleichstellungsbeauftragte Inke Wildhofer, die Leiterin der Personalabteilung Jessica Dönnebrink, sowie die Einstellungsberater Detlev Matenar, Michelle Sieverding und Louisa Hoffmann an. Bereits zuvor waren die Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter durch die Wachleitungen in den einzelnen Polizeiwachen begrüßt worden.

"Das Praktikum ist ein wichtiger Baustein in der Polizeiausbildung. Hier kann unser Nachwuchs sein Wissen anwenden und wertvolle Erfahrungen sammeln. Ich wünsche den Studierenden einen erfolgreichen Start und würde mich freuen, wenn sie bei ihren ersten Einsätzen auf Verständnis in der Bevölkerung treffen", so Abteilungsleiter Paul Albers. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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