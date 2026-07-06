POL-BOR: Ahaus - Unbekannte brechen in Transporter ein

Kreis Borken (ots) - Alkohol oder Betäubungsmittel am Steuer gefährden nicht nur das eigene Leben, sondern auch das unbeteiligter Menschen. Wie gravierend die Folgen einer solchen Entscheidung sein können, zeigte sich am vergangenen Wochenende in Ahaus. Ein Autofahrer befuhr am Freitagabend gegen 20.10 Uhr die ...

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