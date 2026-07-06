POL-BOR: Ahaus - Unbekannte brechen in Transporter ein
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus, Lohweg;
Tatzeit: zwischen 05.07.2026, 08.25 Uhr und 06.07.2026, 08.00 Uhr;
In einen Firmentransporter eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Ahaus. Der Opel Movano stand zwischen Sonntagabend 23.00 Uhr und Montagmorgen 08.00 Uhr am Lohweg. Zu der Zeit öffnete die Unbekannten gewaltsam den Wagen und entwendete Werkzeuge aus dem Innern. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)
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