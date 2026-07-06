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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unbekannte brechen in Transporter ein

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Lohweg;

Tatzeit: zwischen 05.07.2026, 08.25 Uhr und 06.07.2026, 08.00 Uhr;

In einen Firmentransporter eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Ahaus. Der Opel Movano stand zwischen Sonntagabend 23.00 Uhr und Montagmorgen 08.00 Uhr am Lohweg. Zu der Zeit öffnete die Unbekannten gewaltsam den Wagen und entwendete Werkzeuge aus dem Innern. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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