POL-BOR: Sperrung nach Verkehrsunfall
Gronau (ots)
In Gronau ist es heute Mittag auf der B54 in Fahrtrichtung Niederlande zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw gekommen. Die Straße ist aktuell zwischen Bundesautobahn A 31 und Steinfurter Straße voll gesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Es wird nachberichtet, sobald die Fahrbahn wieder frei ist.
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