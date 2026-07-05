POL-BOR: Sperrung nach Verkehrsunfall

Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, Vredener Dyk; Unfallzeit: 04.07.2026, 10.00 Uhr; Bei einem Verkehrsunfall auf dem Vredener Dyk ist eine 57-jährige Beifahrerin am Samstagmorgen schwer verletzt worden. Ein 33-jähriger Traktorfahrer aus Vreden war mit seinem Fahrzeug auf dem Vredener Dyk in Richtung Ahaus unterwegs. Hinter ihm fuhr ein weiterer Traktor. Ein 56-jähriger Autofahrer, der sich hinter diesem Gespann befand, ...

mehr