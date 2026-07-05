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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Sperrung nach Verkehrsunfall

Gronau (ots)

In Gronau ist es heute Mittag auf der B54 in Fahrtrichtung Niederlande zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw gekommen. Die Straße ist aktuell zwischen Bundesautobahn A 31 und Steinfurter Straße voll gesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Es wird nachberichtet, sobald die Fahrbahn wieder frei ist.

Kontakt für Medienvertreter:

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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