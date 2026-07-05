POL-BOR: Borken-Burlo - Verkehrsunfall im Kreisverkehr
Borken (ots)
Unfallort: Borken-Burlo, Burloer Straße / Am Rosengarten;
Unfallzeit: 04.07.2026, 09.45 Uhr;
Einen Schwerverletzten hat ein Verkehrsunfall am Samstagmorgen in Borken-Burlo gefordert.
Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 54-jährige Autofahrerin aus Borken von der Straße Am Rosengarten in den Kreisverkehr einfahren. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrer eines Kleinkraftrades aus Datteln. Der 61-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten den Mann an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in ein umliegendes Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell