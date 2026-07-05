Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Burlo, Burloer Straße / Am Rosengarten;

Unfallzeit: 04.07.2026, 09.45 Uhr;

Einen Schwerverletzten hat ein Verkehrsunfall am Samstagmorgen in Borken-Burlo gefordert.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 54-jährige Autofahrerin aus Borken von der Straße Am Rosengarten in den Kreisverkehr einfahren. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrer eines Kleinkraftrades aus Datteln. Der 61-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten den Mann an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in ein umliegendes Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (jh)

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