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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kollision zwischen zwei Radfahrern - 85-Jähriger verletzt sich schwer

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Burloer Straße;

Unfallzeit: 03.07.2026, 17.05 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat ein 85-Jähriger am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Borkener mit seinem Fahrrad auf dem Radweg von der Flachsbahn kommend in Richtung Burloer Straße unterwegs. Als ihn dort ein 65-jähriger Radfahrer überholte, stieß der 85-Jährige mit seinem Vorderrad gegen das Hinterrad des vorausfahrenden Fahrrads. Daraufhin stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu. Der zweite Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein umliegendes Krankenhaus. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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