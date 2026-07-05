Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannter E-Scooter-Fahrer beschädigt Pkw

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Rheder Straße;

Unfallzeit: 03.07.2026, 22.30 Uhr;

Nach einer Unfallflucht auf der Rheder Straße in Bocholt sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war am Freitagabend gegen 22.30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs gegen einen geparkten Pkw gefahren. Der Wagen stand zu dem Zeitpunkt an der Rheder Straße. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Der Unbekannte war nach Zeugenangaben in Begleitung von drei männlichen Radfahrern unterwegs. Er wird als etwa 16 bis 18 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben. Zudem soll mit einem dunklen Sweatshirt oder einer dunklen Jacke ohne Aufdruck sowie einer hellen Hose bekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell