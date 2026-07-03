PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Erstmeldung: Sperrung nach Verkehrsunfall

Gescher (ots)

In Gescher ist es am Freitagmorgen auf dem Schlesierring zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Straße ist in Höhe Zur Alten Vogelstange aktuell voll gesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Es wird nachberichtet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 11:28

    POL-BOR: Gronau - Unbekannter beschädigt Pkw

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Brechter Weg; Tatzeit: zwischen 01.07.2026, 23.45 Uhr und 02.07.2026, 00.45 Uhr; Einen VW Kombi beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Gronau. Der Wagen stand in der Nacht zum Donnerstag zwischen 23.45 Uhr und 00.45 Uhr auf einem Parkplatz am Drilandsee. Der Unbekannte trat gegen den Außenspiegel und beschädigte dabei auch den Lack des Wagens. Die Polizei sucht Zeugen, die ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 11:27

    POL-BOR: Gronau - 15-Jähriger bei Kollision schwer verletzt

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Laubstiege/Friedensweg; Unfallzeit: 01.07.2026, 16.20 Uhr; Schwere Verletzungen erlitten hat ein 15-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Der Gronauer fuhr mit seinem Fahrrad auf der Laubstiege in Richtung Eper Straße. Im Kreuzungsbereich zum Friedensweg kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 60-jährigen Gronauerin. Diese war auf dem Friedensweg in Richtung ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 10:00

    POL-BOR: Legden - Einladung zum Seniorenradeln in Legden

    Legden (ots) - Der Kreis Borken und die Kreispolizei Borken laden am Mittwoch, 08. Juli 2026, erneut zum "Seniorenradeln" in Legden ein. Das Angebot richtet sich insbesondere an ältere Radfahrerinnen und Radfahrer, die mit dem Fahrrad oder Pedelec sicher und entspannt unterwegs bleiben möchten. Während der begleiteten Tour geben Fachleute praktische Tipps für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Themen sind unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren