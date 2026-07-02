Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannter beschädigt Pkw

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Brechter Weg;

Tatzeit: zwischen 01.07.2026, 23.45 Uhr und 02.07.2026, 00.45 Uhr;

Einen VW Kombi beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Gronau. Der Wagen stand in der Nacht zum Donnerstag zwischen 23.45 Uhr und 00.45 Uhr auf einem Parkplatz am Drilandsee. Der Unbekannte trat gegen den Außenspiegel und beschädigte dabei auch den Lack des Wagens.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Parkplatz des Drilandsees gemacht haben. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. (02562) 9260 entgegen. (jh)

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