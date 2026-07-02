Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - 15-Jähriger bei Kollision schwer verletzt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Laubstiege/Friedensweg;

Unfallzeit: 01.07.2026, 16.20 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat ein 15-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Der Gronauer fuhr mit seinem Fahrrad auf der Laubstiege in Richtung Eper Straße. Im Kreuzungsbereich zum Friedensweg kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 60-jährigen Gronauerin. Diese war auf dem Friedensweg in Richtung Vereinsstraße unterwegs. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte verbrachten ihn in eine Klinik. Die leichtverletzte Autofahrerin begab sich ebenfalls in ärztliche Behandlung. (jh)

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