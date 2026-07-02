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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - 15-Jähriger bei Kollision schwer verletzt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Laubstiege/Friedensweg;

Unfallzeit: 01.07.2026, 16.20 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat ein 15-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Der Gronauer fuhr mit seinem Fahrrad auf der Laubstiege in Richtung Eper Straße. Im Kreuzungsbereich zum Friedensweg kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 60-jährigen Gronauerin. Diese war auf dem Friedensweg in Richtung Vereinsstraße unterwegs. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte verbrachten ihn in eine Klinik. Die leichtverletzte Autofahrerin begab sich ebenfalls in ärztliche Behandlung. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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