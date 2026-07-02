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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Einladung zum Seniorenradeln in Legden

Legden (ots)

Der Kreis Borken und die Kreispolizei Borken laden am Mittwoch, 08. Juli 2026, erneut zum "Seniorenradeln" in Legden ein. Das Angebot richtet sich insbesondere an ältere Radfahrerinnen und Radfahrer, die mit dem Fahrrad oder Pedelec sicher und entspannt unterwegs bleiben möchten.

Während der begleiteten Tour geben Fachleute praktische Tipps für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Themen sind unter anderem das Verhalten an Kreuzungen und Kreisverkehren, die sichere Nutzung von Radwegen sowie Helm, Beleuchtung und die richtige Ausstattung. Die Gruppen sind bewusst klein gehalten und auf maximal zwölf Personen begrenzt, damit genügend Zeit für Fragen und persönliche Hinweise bleibt. Ziel der Aktion ist es, Sicherheit und Fahrfreude im Alter zu fördern. Interessierte Seniorinnen und Senioren können sich telefonisch unter 02861 / 900-6161 anmelden. Ein Anrufbeantworter nimmt die Kontaktdaten entgegen; die Teilnehmenden werden anschließend zurückgerufen. Weitere Informationen sowie eine Übersicht aller Termine gibt es unter: www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6204181.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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