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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Kupferkabel von Betriebsgelände entwendet

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Karl-Benz-Straße;

Tatzeit: zwischen 26.06.2026, 20.00 Uhr und 29.06.2026, 13.00 Uhr;

Kupferkabel aus einem Betrieb entwendet haben bislang unbekannte Personen in Vreden. Die Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu dem umzäunten Gelände an der Karl-Benz-Straße. Von dort entwendeten sie Kupferkabel. Der Schaden liegt in Nähe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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