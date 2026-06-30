POL-BOR: Vreden - Kupferkabel von Betriebsgelände entwendet
Vreden (ots)
Tatort: Vreden, Karl-Benz-Straße;
Tatzeit: zwischen 26.06.2026, 20.00 Uhr und 29.06.2026, 13.00 Uhr;
Kupferkabel aus einem Betrieb entwendet haben bislang unbekannte Personen in Vreden. Die Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu dem umzäunten Gelände an der Karl-Benz-Straße. Von dort entwendeten sie Kupferkabel. Der Schaden liegt in Nähe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)
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