Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Zusammenstoß mit Kind weitergefahren - Polizei sucht Zeugen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Eper Straße / Laubstiege;

Unfallzeit: 18.06.2026, 15.25 Uhr;

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein 10-jähriger Junge verletzt hat. Der Vorfall ereignete sich am 18.06.2026 gegen 15.25 Uhr.

Der 10-Jährige befand sich gemeinsam mit einem Schulkollegen auf dem Rückweg von der Schule. Beide fuhren mit ihren Fahrrädern auf dem Eschweg in Richtung der Kreuzung Eper Straße / Laubstiege. Der 10-jährige überquerte mit seinem Fahrrad die grün zeigende Ampel an der Eper Straße, um seine Fahrt geradeaus Richtung Laubstiege fortzusetzen. Sein Begleiter blieb zunächst an der Kreuzung stehen. Zeitgleich beabsichtigte ein bislang unbekannter Autofahrer, von der Laubstiege nach links auf die Eper Straße abzubiegen. Dabei erfasste das Fahrzeug das Hinterrad des Jungen. Der 10-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Nach Angaben der beiden Jungen stieg der Fahrer aus und beschimpfte den gestürzten Radfahrer. Sie schätzen den männlichen Fahrer auf circa 40 bis 50 Jahre und 1,80 Meter groß. Er soll eine stämmige Statur und graue, kurze Haare haben.

Das zuständige Verkehrskommissariat in Ahaus sucht jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten. Hinweise können unter Tel. (02561) 9260 gegeben werden. (jh)

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