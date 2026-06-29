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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher/Heek/Legden - Planen aufgeschlitzt - Zeugen gesucht

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Rastplatz Holtwicker Mark / Legden, Rastplatz Bürener Esch / Heek, Rastplatz Averbeck;

Tatzeit: zwischen 25.06.2026, 19:30 Uhr und 26.06.2026, 03:10 Uhr;

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Freitag auf insgesamt drei Rastplätzen an der A 31 Ware aus mehreren Aufliegern zu entwenden. Die Unbekannten schlitzten auf dem Rastplatz Holtwicker Mark in Gescher drei Auflieger, auf dem Rastplatz Bürener Esch in Heek vier Auflieger sowie auf dem Rastplatz Averbeck fünf Auflieger auf. In allen Fällen machten diese keine Beute. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf den genannten Rastplätzen beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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