Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Kupferkabelreste von Firmengelände entwendet

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Karl-Benz-Straße;

Tatzeit: zwischen 27.06.2026, 10.00 Uhr, und 29.06.2026, 07.00 Uhr;

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende Kupferkabelreste von einem Firmengelände an der Karl-Benz-Straße in Vreden entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen Zugang zu dem umzäunten Betriebsgelände. Dort entwendeten sie rund 100 Kilogramm Kupferkabelreste aus einem Sammelbehälter. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Am Tatort fanden die eingesetzten Polizeibeamten verstreute Kabelreste, die bis zum Zufahrtstor des Geländes führten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften der oder die Täter das etwa zwei Meter hohe Metalltor überstiegen haben, um auf das Firmengelände zu gelangen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Karl-Benz-Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell