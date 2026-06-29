PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Kupferkabelreste von Firmengelände entwendet

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Karl-Benz-Straße;

Tatzeit: zwischen 27.06.2026, 10.00 Uhr, und 29.06.2026, 07.00 Uhr;

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende Kupferkabelreste von einem Firmengelände an der Karl-Benz-Straße in Vreden entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen Zugang zu dem umzäunten Betriebsgelände. Dort entwendeten sie rund 100 Kilogramm Kupferkabelreste aus einem Sammelbehälter. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Am Tatort fanden die eingesetzten Polizeibeamten verstreute Kabelreste, die bis zum Zufahrtstor des Geländes führten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften der oder die Täter das etwa zwei Meter hohe Metalltor überstiegen haben, um auf das Firmengelände zu gelangen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Karl-Benz-Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 14:45

    POL-BOR: Gronau - Auseinandersetzung am Drilandsee - Mehrere Personen verletzt

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Drilandsee (Brechter Weg); Tatzeit: 26.06.2026, 22.50 Uhr; Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen ist es am Freitagabend am Badestrand des Drilandsees gekommen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Beteiligten zunächst in einen verbalen Streit, der schließlich in ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 14:44

    POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher flüchtet

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Marschallstraße; Unfallzeit: zwischen 26.06.2026, 16.00 Uhr, und 28.06.2026, 21.52 Uhr; Nach einem Verkehrsunfall hat sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Gronau unerlaubt vom Unfallort entfernt. Ein auf dem Parkstreifen der Marschallstraße abgestellter grauer BMW wurde zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend beschädigt. Der Wagen hatte in Fahrtrichtung Königsstraße ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 14:43

    POL-BOR: Ahaus - Exhibitionist zeigt sich auf Fahrrad

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Hof zum Ahaus; Tatzeit: 27.06.2026, 21.07 Uhr; Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es am Samstagabend in einem Wäldchen im Bereich der Straßen Hof zum Ahaus, Am Schulzenbusch und Ottensteiner Weg in Ahaus gekommen. Eine Jugendliche hielt sich gegen 21.07 Uhr auf einer Sitzbank auf, als ein bislang unbekannter Radfahrer mehrfach an ihr vorbeifuhr. Beim dritten Vorbeifahren zeigte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren