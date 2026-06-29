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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auseinandersetzung am Drilandsee - Mehrere Personen verletzt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Drilandsee (Brechter Weg);

Tatzeit: 26.06.2026, 22.50 Uhr;

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen ist es am Freitagabend am Badestrand des Drilandsees gekommen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Beteiligten zunächst in einen verbalen Streit, der schließlich in eine handfeste Auseinandersetzung mündete. Im Verlauf des Geschehens sollen auch Glasflaschen als Schlag- und Wurfwerkzeuge eingesetzt worden sein. Ein Mann erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und wurde zunächst in ein Krankenhaus nach Gronau gebracht. Von dort erfolgte später die Verlegung in eine Spezialklinik nach Münster. Drei weitere Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Die mutmaßlich beteiligten Personen entfernten sich zunächst mit einem Tretboot vom Ufer. Polizeibeamte konnten die Gruppe kurze Zeit später antreffen und die Personalien feststellen. Vor Ort wurden umfangreiche Zeugenvernehmungen durchgeführt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen machen die beteiligten Gruppen unterschiedliche Angaben zum Ablauf der Auseinandersetzung. Beide Seiten werfen sich gegenseitig Körperverletzungsdelikte vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Videoaufnahmen des Geschehens gefertigt haben, sich beim Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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