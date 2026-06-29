Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher flüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Marschallstraße;

Unfallzeit: zwischen 26.06.2026, 16.00 Uhr, und 28.06.2026, 21.52 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall hat sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Gronau unerlaubt vom Unfallort entfernt. Ein auf dem Parkstreifen der Marschallstraße abgestellter grauer BMW wurde zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend beschädigt. Der Wagen hatte in Fahrtrichtung Königsstraße geparkt. Als der Nutzer des Fahrzeugs am Sonntagabend zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er mehrere Lackkratzer an der rechten Fahrzeugseite sowie einen beschädigten Außenspiegel fest. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Nach der Spurenlage dürfte das verursachende Fahrzeug Beschädigungen an einer Fahrzeugseite aufweisen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

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