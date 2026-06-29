PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher flüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Marschallstraße;

Unfallzeit: zwischen 26.06.2026, 16.00 Uhr, und 28.06.2026, 21.52 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall hat sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Gronau unerlaubt vom Unfallort entfernt. Ein auf dem Parkstreifen der Marschallstraße abgestellter grauer BMW wurde zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend beschädigt. Der Wagen hatte in Fahrtrichtung Königsstraße geparkt. Als der Nutzer des Fahrzeugs am Sonntagabend zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er mehrere Lackkratzer an der rechten Fahrzeugseite sowie einen beschädigten Außenspiegel fest. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Nach der Spurenlage dürfte das verursachende Fahrzeug Beschädigungen an einer Fahrzeugseite aufweisen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 14:43

    POL-BOR: Ahaus - Exhibitionist zeigt sich auf Fahrrad

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Hof zum Ahaus; Tatzeit: 27.06.2026, 21.07 Uhr; Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es am Samstagabend in einem Wäldchen im Bereich der Straßen Hof zum Ahaus, Am Schulzenbusch und Ottensteiner Weg in Ahaus gekommen. Eine Jugendliche hielt sich gegen 21.07 Uhr auf einer Sitzbank auf, als ein bislang unbekannter Radfahrer mehrfach an ihr vorbeifuhr. Beim dritten Vorbeifahren zeigte der ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 13:37

    POL-BOR: Rhede - Schwere Verletzungen nach Zusammenstoß

    Rhede (ots) - Unfallort: Rhede, Bocholter Straße / Im Haberding; Unfallzeit: 28.06.2026, 10.00 Uhr; Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen in Rhede. Dabei erlitten ein 28-Jähriger und ein 86-Jähriger schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 86 Jahre alte Pedelecfahrer den Radweg entlang der Bocholter Straße in Richtung Rhede. In Höhe der Unfallstelle querte er die Straße, ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 13:37

    POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen - Jugendliche verletzen sich leicht

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Klarastraße; Unfallzeit: 28.06.2026, 17.25 Uhr; Leichte Verletzungen erlitten haben zwei Jugendliche am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Unfall ereignete sich gegen 17.25 Uhr auf der Klarastraße. Eine 17-Jährige und eine 16-jährige Bocholterin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren