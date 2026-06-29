Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Exhibitionist zeigt sich auf Fahrrad

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Hof zum Ahaus;

Tatzeit: 27.06.2026, 21.07 Uhr;

Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es am Samstagabend in einem Wäldchen im Bereich der Straßen Hof zum Ahaus, Am Schulzenbusch und Ottensteiner Weg in Ahaus gekommen. Eine Jugendliche hielt sich gegen 21.07 Uhr auf einer Sitzbank auf, als ein bislang unbekannter Radfahrer mehrfach an ihr vorbeifuhr. Beim dritten Vorbeifahren zeigte der Mann nach Angaben der Geschädigten sein entblößtes Genital. Als er kurze Zeit später erneut an ihr vorbeifuhr, soll er zudem onaniert haben. Die Jugendliche entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit. Dabei kam sie an einer Gruppe Jugendliche vorbei, die sich an einer Bank aufhielt. Der Mann folgte ihr nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Fahrrad über einen kurzen Streckenabschnitt. Die Geschädigte verließ schließlich das Wäldchen und verständigte später gemeinsam mit ihrer Mutter die Polizei. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 40 bis 45 Jahre alt, graue Haare, hellgraues T-Shirt, kurze schwarze Hose, weiße Schuhe. Der Mann war mit einem schwarzen Damen-Pedelec mit Fahrrad- und Lenkertaschen unterwegs.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet insbesondere die Gruppe von sechs Jugendlichen, die sich zur Tatzeit im Bereich des Wäldchens aufgehalten haben soll, sowie weitere mögliche Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

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