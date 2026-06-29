Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Schwere Verletzungen nach Zusammenstoß

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Bocholter Straße / Im Haberding;

Unfallzeit: 28.06.2026, 10.00 Uhr;

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen in Rhede. Dabei erlitten ein 28-Jähriger und ein 86-Jähriger schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 86 Jahre alte Pedelecfahrer den Radweg entlang der Bocholter Straße in Richtung Rhede. In Höhe der Unfallstelle querte er die Straße, um nach links in die Einmündung Im Haberding abzubiegen. Auf der Fahrbahn kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer. Der 28-jährige Mann aus Oelde war auf der Bocholter Straße ebenfalls in Richtung Rhede unterwegs. Beide Beteiligten verletzten sich bei dem Unfall schwer. Rettungskräfte brachten die Männer in umliegende Krankenhäuser. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell