POL-BOR: Borken-Gemen - Unfallflucht begangen
Borken (ots)
Unfallort: Borken-Gemen, Kalmanweg;
Unfallzeit: 27.06.2026, zwischen 10.30 Uhr und 11:45 Uhr;
Einen schwarzen Audi A5 beschädigt hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Borken-Gemen. Samstagmorgen stand das Auto in einer Parkbucht auf dem Kalmanweg. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne links am Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)
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