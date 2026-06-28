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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannter beleidigt Notarztwagen-Besatzung und schlägt gegen Fahrzeug

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Auf dem Geuting;

Tatzeit: 27.06.2026, 18:45 Uhr;

Eine Besatzung eines Notarztwagens ist am Samstag gegen 18:45 Uhr auf dem Rückweg von einem Einsatz in Bocholt von einem bislang unbekannten Mann beleidigt worden. Der Unbekannte hatte die Einsatzkräfte durch Winken zum Anhalten veranlasst. Als die Besatzung das Fenster öffnete, begann der Mann unvermittelt, die Einsatzkräfte zu beleidigen und zu beschimpfen. Anschließend lief er mehrfach auf das Fahrzeug zu und schlug dagegen. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß und von schlanker Statur. Er hatte braun-rötliche Haare und einen Vollbart sowie einen grünen Rucksack dabei. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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