POL-BOR: Bocholt - Einbrecher entwenden Laptop

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Im Feld; Tatzeitzeit: Zwischen 26.06.206, 11:00 Uhr und 27.06.2026, 09:00 Uhr; Einen grau-schwarzen Kia Sportage und einen grauen Toyota beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt-Biemenhorst. In der Zeit zwischen Freitag- und Samstagmorgen standen die Autos an der Straße Im Feld. Der Unbekannte zerkratzte die Kofferraumhaube des Kia sowie die Motorhaube des ...

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