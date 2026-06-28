POL-BOR: Bocholt - Einbrecher entwenden Laptop
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Adenauerallee;
Tatzeit: zwischen 27.06.2026, 19.00 Uhr und 28.06.2026, 09.00 Uhr;
In ein Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Adenauerallee in Bocholt. Die Einbrecher gelangten auf noch unbekannte Weise in das Gebäude ein und durchsuchten die Räume. Nach ersten Angaben entwendeten die Unbekannten ein Laptop. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell