POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht begangen
Stadtlohn (ots)
Unfallort: Stadtlohn, Schanzring;
Unfallzeit: 25.06.2026, zwischen 11.45 Uhr und 12.00 Uhr;
Einen grauen Mercedes Benz angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Stadtlohn. Der Wagen stand Donnerstag, zwischen 11.45 Uhr und 12.00 Uhr am Fahrbandrand an der Straße Schanzring. Der Unfallverursacher beschädigte diesen hinten rechts am Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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