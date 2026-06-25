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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht am Bahnhof gesucht

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: 20.06.2026, 09.20 Uhr;

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagvormittag sucht das Verkehrskommissariat in Borken weitere Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 09.20 Uhr beim Rückwärtsausparken auf dem Parkplatz am Bahnhof an der Bahnhofstraße einen geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Eine Zeugin beobachtete den Unfall. Nach ihren Angaben handelte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen schwarzen Pkw mit dem Kennzeichenfragment BOR-BW. Möglicherweise war es ein Seat Cupra. Ein weiterer Zeuge vermutet hingegen, dass es sich um einen Aston Martin gehandelt haben könnte.

Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben: männlich, kräftigere Statur mit auffälligem Bauch, grünes T-Shirt.

Besonders wichtig könnten Hinweise einer Personengruppe sein, die sich zum Unfallzeitpunkt in der Nähe des Behindertenparkplatzes am türkischen Schnellrestaurant aufhielt. Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen diese Personen gegen 09.30 Uhr am Bahnhof in einen Zug. Die Polizei bittet insbesondere die Mitglieder dieser Gruppe, sich als Zeugen zu melden. Das Verkehrskommissariat Borken bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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