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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Konrad-Adenauer-Straße;

Unfallzeit: zwischen 23.06.2026, 12.00 Uhr und 24.06.2026, 22.30 Uhr;

Einen schwarzen Mercedes angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer. Der Wagen stand zwischen Dienstagmittag und Mittwochabend auf einem Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Straße. Der Unfallverursacher beschädigte diesen vorne links. Zum jetzigen Zeitpunkt ist er nicht bekannt.

Die Polizei bittet den Unbekannten oder weitere Zeugen, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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