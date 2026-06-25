Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Konrad-Adenauer-Straße;

Unfallzeit: zwischen 23.06.2026, 12.00 Uhr und 24.06.2026, 22.30 Uhr;

Einen schwarzen Mercedes angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer. Der Wagen stand zwischen Dienstagmittag und Mittwochabend auf einem Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Straße. Der Unfallverursacher beschädigte diesen vorne links. Zum jetzigen Zeitpunkt ist er nicht bekannt.

Die Polizei bittet den Unbekannten oder weitere Zeugen, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

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