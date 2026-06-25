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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auf frischer Tat ertappt
Einbrecher flüchtet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hamalandstraße;

Tatzeit: 24.06.2026, 13.20 Uhr;

Mutmaßlich mit einem "falschen" Schlüssel gelangte ein Einbrecher in ein Wohnhaus in Bocholt. Beim Öffnen der Tür stand die Hausbewohnerin im Flur und ertappte den Unbekannten auf frischer Tat. Daraufhin flüchtete er vom Tatort in einem Auto. Dabei soll es sich laut Zeugenaussagen um einen älteren VW-Kombi in Silber gehandelt haben. Die Zeugin beschrieb den unbekannten Täter wie folgt: männlich, circa 1,80 Meter groß, zwischen 30 und 35 Jahre alt und ein getrimmter Bart. Die Statur beschrieb sie als athletisch muskulös. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle lange Hose und einen braunen Kapuzenpullover. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen IM Bereich der Hamalandstraße machen. Zeugen werden gebeten sich an das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. (02871) 2990 zu wenden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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