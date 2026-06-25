POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall weitergefahren
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus, Wüllener Straße;
Unfallzeit: 24.06.2026, zwischen 06.30 Uhr und 15.10 Uhr;
Einen geparkten Hyundai erheblich beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Der graue Wagen parkte am Mittwoch zwischen 06.30 Uhr und 15.10 Uhr am Krankenhaus an der Wüllener Straße. Der Unbekannte beschädigt das Auto an der rechten Seite und verließ daraufhin den Parkplatz.
Die Polizei bittet Zeugen sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)
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