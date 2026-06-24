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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannter entwendet Transporter

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Zur Eisenhütte;

Tatzeit: zwischen 23.06.2026, 16.00 Uhr und 24.06.2026, 05.15 Uhr;

Einen VW Transporter entwendet haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Das weiße Fahrzeug stand in der Nacht zum Mittwoch an der Straße Zur Eisenhütte. Die Diebe machten sich zwischen Dienstag 16.00 Uhr und Mittwoch 05.15 Uhr an dem Wagen mit BOH-Kennzeichen zu schaffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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