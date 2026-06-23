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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Radfahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld-Erle, Dorstener Straße / Suendarper Weg;

Unfallzeit: 22.06.2026, 15.10 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall in Raesfeld-Erle ist ein Radfahrer am Montagnachmittag schwer verletzt worden. Der 39-jährige Mann war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg an der Dorstener Straße unterwegs, als ihn an der Einmündung Suendarper Weg ein Autofahrer übersah. Durch die Kollision zwischen den beiden Beteiligten kam der Dorstener zu Fall und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn ein nahegelegenes Krankenhaus. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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