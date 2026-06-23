Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Radfahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld-Erle, Dorstener Straße / Suendarper Weg;

Unfallzeit: 22.06.2026, 15.10 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall in Raesfeld-Erle ist ein Radfahrer am Montagnachmittag schwer verletzt worden. Der 39-jährige Mann war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg an der Dorstener Straße unterwegs, als ihn an der Einmündung Suendarper Weg ein Autofahrer übersah. Durch die Kollision zwischen den beiden Beteiligten kam der Dorstener zu Fall und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn ein nahegelegenes Krankenhaus. (jh)

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