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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Pkw-Fahrerin nach Zusammenstoß gesucht

Legden (ots)

Unfallort: Legden, B474;

Unfallzeit: 19.06.2026, 12.15 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall auf der B474 sucht die Polizei eine bislang unbekannte Unfallbeteiligte.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 12.10 Uhr auf der B474 in Fahrtrichtung Legden. Ein 38-jähriger Autofahrer aus Ahaus beabsichtigte, einen vor ihm fahrenden Traktor sowie die dahinter befindliche Fahrzeugschlange zu überholen. Hierzu wechselte er auf die Gegenfahrbahn. Als er sich unmittelbar hinter dem Traktor befand, scherte die Fahrerin eines weiteren Pkw ebenfalls zum Überholen aus. Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Die Fahrerin des beteiligten Pkw hielt zunächst am Fahrbahnrand an. Anschließend entfernte sie sich jedoch von der Unfallstelle. Die Polizei bittet die bislang unbekannte Fahrzeugführerin, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. 02561/9260 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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