Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher erbeuten Bargeld aus Wohnhaus

Borken (ots)

Tatort: Borken-Weseke, Wöstenstiege;

Tatzeit: zwischen 19.06.2026, 19.00 Uhr, und 20.06.2026, 17.50 Uhr;

In ein Einfamilienhaus an der Wöstenstiege in Borken eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Borken-Weseke. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelten. Das Fenster befindet sich im Bereich eines Gästebadezimmers und ist über den rückwärtigen Garten erreichbar. Die Polizeibeamen stellte mehrere Hebelspuren fest. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten die Täter das Haus und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Bewohner befanden sich zum Tatzeitpunkt im Urlaub. Eine Nachbarin hatte zuletzt am Freitagabend nach dem Rechten gesehen. Als die Hauseigentümer am Samstagnachmittag zurückkehrten, bemerkten sie den Einbruch und verständigten die Polizei.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Wöstenstiege verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Kriminalinspektion in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (pl)

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