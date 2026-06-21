Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallverursacher entfernt sich nach Parkplatzunfall

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Gemen, Zum Flugplatz;

Unfallzeit: 20.06.2026, zwischen 10.45 Uhr und 13.45 Uhr;

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf einer Parkfläche am Flugplatz in Borken-Gemen sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag zwischen 10.45 Uhr und 13.45 Uhr einen geparkten Pkw. Der schwarze MG hatte während einer Veranstaltung auf einer Rasenfläche im Bereich der Straße Zum Flugplatz gestanden. Als der Fahrzeughalter zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen und die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, sich beim Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (pl)

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