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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unbekannte dringen in Wohnhaus ein

Borken (ots)

Tatort: Borken, Up den Dahl;

Tatzeit: 20.06.2026, zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr;

In ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Up den Dahl in Borken. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Einbrecher am Samstag zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr eine Seitentür des Gebäudes auf und gelangten so in das Haus. Der Bewohner bemerkte die Beschädigungen bei seiner Rückkehr und verständigte die Polizei. Ob die Täter Beute gemacht haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Up den Dahl beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Kriminalinspektion in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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