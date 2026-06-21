Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher flüchtet nach Parkplatzunfall

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Friesenstraße;

Unfallzeit: 20.06.2026, zwischen 15.50 Uhr und 16.20 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Friesenstraße in Bocholt sucht die Polizei einen bislang unbekannten Fahrzeugführer. Am Samstagnachmittag beschädigte der Unbekannte zwischen 15.50 Uhr und 16.20 Uhr einen geparkten Pkw auf dem Kundenparkplatz eines Discounters. Der weiße Mercedes stand in einer Parkreihe nahe der Kaiser-Wilhelm-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand an der hinteren Stoßstange auf der Fahrerseite ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen und die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

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