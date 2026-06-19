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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Zeugin beobachtet Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Velen (ots)

Unfallort: Velen, Alte Gärtnerei;

Unfallzeit: 18.06.2026, gegen 10.00 Uhr;

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Alte Gärtnerei sucht die Polizei Zeugen. Nach Angaben einer Zeugin sei am Donnerstagmorgen gegen 10.00 Uhr ein schwarzer Pkw beim Ausparken mit einem daneben abgestellten weißen VW Golf kollidiert. Der Fahrzeugführer habe anschließend seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Zeugin beschrieb den Fahrer als etwa 65 bis 70 Jahre alt mit grauen Haaren. Zudem konnte sie Teile des Kennzeichens des verursachenden Fahrzeugs ablesen. Im Laufe des Tages meldete sich die Halterin des beschädigten weißen VW Golf bei der Polizei. An ihrem Fahrzeug wurden im Bereich der rechten hinteren Stoßstange Kratzspuren sowie schwarze Fremdabriebe festgestellt. Die Geschädigte hatte den Schaden zuvor nicht bemerkt.

Die Polizei bittet den bislang unbekannten Fahrzeugführer sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum beteiligten Fahrzeug machen können, sich beim Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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